الأسير عماد كميل من جنين يدخل عامه الـ24 في الأسر

وطن: دخل الأسير عماد راشد عبد الرحمن كميل ( 55 عاما) من بلدة قباطية جنوب مدينة جنين، اليوم السبت، عامه الـ24 في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن الأسير كميل اعتقل بتاريخ 9/10/1998، وأمضى في التحقيق أكثر من شهرين متواصلين، تعرض خلالها لأبشع أنواع التعذيب، والتي أثرت على حالته الصحية والنفسية فيما بعد، وأصدرت محاكم الاحتلال بعد عدة أعوام من اعتقاله حكما نهائيا بحقه يقضي بالسجن المؤبد مدى الحياة.

وأضاف سمور، أن والد الأسير كميل توفي قبل 4 سنوات، وحرمه الاحتلال من وداعه.

(وفا)