"شباب الخليل" ينفرد بصدارة "المحترفين"..و"السموع" يوقف انتصارات "جبل المكبر"

وطن: واصل نادي "شباب الخليل" سلسلة انتصاراته في دوري المحترفين، اليوم الجمعة، محققًا انتصاره الرابع في افتتاح مباريات الأسبوع الرابع، لينفرد بالصدارة برصيد 12 نقطة، مستغلًا تعثّر مطارده المباشر نادي جبل المكبر.

وفي المباراة الأولى التي جرت على ستاد الجامعة الأمريكية في جنين، فاز "شباب الخليل" على "مركز طولكرم" بأربعة أهداف مقابل هدف.

وافتتح "شباب الخليل" التسجيل عبر لاعبه هيثم ذيب في الدقيقة (41) لينهي الشوط الأول متقدمًا بهذا الهدف. وفي الشوط الثاني، عادل "مركز طولكرم" النتيجة عبر لاعبه كامل قرعان في الدقيقة (61)، قبل أن يسجل "شباب الخليل" ثلاثة أهداف متتالية عبر هلال موسى في الدقيقة (70)، ومحمد اليوسفين في الدقيقة (87)، وأحمد ماهر في الدقيقة (90).

وبهذه النتيجة، تجمد رصيد "مركز طولكرم" عند 6 نقاط، ليحتل المركز الخامس مؤقتًا، في حين انفرد "شباب الخليل" بالصدارة بالعلامة الكاملة (12 نقطة من 4 مباريات).

وفي المباراة الثانية التي جرت على ستاد هواري بومدين في دورا جنوب الخليل، أكرم "شباب السموع" وفادة نادي "جبل المكبر"، وفاز عليه بثلاثة أهداف لهدفين.

وافتتح محمود ضيف الله التسجيل للسموع في الدقيقة (42)، قبل أن يعادل ساجد الغول النتيجة لجبل لمكبر في الدقيقة (54). وأعاد رامي مسالمة التقدم للسموع بتسجيله الهدف الثاني، قبل أن يسجّل محمد أبو خميس الهدف الثالث للسموع بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة (73). وقلص بهاء علقم النتيجة بتسجيل الهدف الثاني لفريقه في الوقت بدل الضائع من المباراة.

وبهذه النتيجة، تجمد رصيد "جبل المكبر" عند 9 نقاط في المركز الثاني مؤقتًا، في حين رفع "شباب السموع" رصيده إلى 9 نقاط، ليحتل المركز الثالث.

وفي المباراة الثالثة التي جرت على ستاد الجامعة الأمريكية في جنين، حسم التعادل الإيجابي مواجهة نادي "إسلامي قلقيلية" و"مؤسسة البيرة" بهدف لمثله.

وافتتح الإسلامي التسجيل مبكرًا عبر لاعبه صالح نصر الله في الدقيقة (9). وفي الدقيقة (15)، فوّت محمد الناطور فرصة التعادل لمؤسسة البيرة بإهداره ركلة جزاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم "إسلامي قلقيلية" بهدف نظيف. ونجح محمد الدسوقي في خطف هدف التعادل لفريقه في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

وبهذه النتيجة، رفع "إسلامي طولكرم" رصيده إلى 4 نقاط في المركز السابع مؤقتًا، ورفع "مؤسسة البيرة" رصيده إلى نقطتين في المركز العاشر مؤقتًا، بانتظار استكمال مباريات الأسبوع الرابع يوم غد السبت، حيث يلتقي مركز بلاطة مع شباب الظاهرية، وثقافي طولكرم مع طوباس، على ستاد الجامعة الأمريكية في جنين، ويلتقي هلال القدس مع شباب الأمعري على ستاد فيصل الحسيني في بلدة الرام شمال القدس المحتلة.