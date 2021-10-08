صحيفة سودانية: وفد عسكري بقيادة حميدتي زار دولة الاحتلال سرا

وطن: كشفت صحيفة سودانية، الجمعة، أن وفدا عسكريا سودانيا بقيادة الفريق عبد الرحيم حمدان دقلو "حميدتي"، زار دولة الاحتلال سرا.

وبحسب صحيفة "السوداني"، ضم الوفد قائد قوات الدعم السريع، الفريق عبد الرحيم حمدان دقلو، (حميدتي)، ومدير منظومة الصناعات الدفاعية، ﻣﻴﺮﻏﻨﻲ ﺇﺩﺭﻳﺲ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ.

ولم توضح الصحيفة أي تفاصيل أخرى بشأن الزيارة، فيما لم تنفي أو تؤكد السلطات في الخرطوم ما أوردته الصحيفة.

ورغم أن السودان انضم إلى اتفاقيات التطبيع مع الاحتلال، لكنها لم تشارك في احتفال مرور عام على الاتفاقيات الشهر الماضي مثل الإمارات والبحرين.

وكانت وسائل إعلام سودانية ذكرت أن السودان سيوقع اتفاق رسمي لتطبيع العلاقات مع الاحتلال خلال تشرين الأول/ أكتوبر الجاري في واشنطن.

وفي حزيران/ يونيو الماضي، أفاد موقع "ويللا" العبري بأن أوساطا حكومية في السودان "غاضبة" من زيارات استخبارات الاحتلال الإسرائيلي لحميدتي"، والاتصالات الخاصة بين الجانبين.

وأشار الموقع الإسرائيلي إلى أن البيانات حول مواقع تتبع الطائرات أظهرت أن طائرة استخدمها رئيس الموساد السابق يوسي كوهين قد هبطت عدة مرات في الأراضي السودانية، وكان على متنها مسؤولون كبار في الجهاز، حضروا لقاءات مع رجال حميدتي.

وأوضحت أن حميدتي ومنذ بدء عملية التطبيع حاول البحث عن قنوات اتصال مع الاحتلال، قد التقى مع كبار مسؤولي الموساد في أب/ أغسطس 2020، مما دفع برهان لأن يشتكي من ذلك عدة مرات خلال فترة بنيامين نتنياهو كرئيس للوزراء".