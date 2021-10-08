أبطال غيبتهم القضبان .. الأسير المناضل اياد محمد عطية أبو الجديان

كتب سامي إبراهيم فودة : في حضرة القامات الشامخة جنرالات الصبر والصمود القابضين على الجمر والمتخندقه في قلاعها كالطود الشامخ، إنهم أسرانا البواسل الأبطال واسيراتنا الماجدات القابعين في غياهب السجون، خلف زنازين الاحتلال الغاشم تنحني الهامات والرؤوس إجلالاً وإكباراً أمام عظمة صمودهم وتحمر الورود خجلاً من عظمة تضحياتهم, إخوتي الأماجد أخواتي الماجدات رفاق دربي الصامدين الصابرين الثابتين المتمرسين في قلاع الأسر.

أعزائي القراء أحبتي الأفاضل فما أنا بصدده اليوم هو تسليط الضوء على رجال أشداء صابرين على الشدائد والبلاء, رسموا بأوجاعهم ومعاناتهم وآلامهم طريق المجد والحرية واقفين وقوف أشجار الزيتون، شامخين شموخ جبال فلسطين, صابرين صبر سيدنا أيوب في سجنهم, فمهما غيبتهم غياهب سجون الاحتلال الصهيوني وظلمة الزنازين عن عيوننا, فلن تغيب أرواحهم الطاهرة التي تسكن أرواحنا فهم حاضرون بأفئدتنا وأبصارنا وعقولنا وفي مجرى الدم في عروقنا مهما طال الزمن أم قصر.

عندما نستحضر صور هؤلاء الأبطال البواسل جنرالات الصبر والصمود ونستذكر أسمائهم المنقوشة في قلوبنا و الراسخة في عقولنا ووجداننا لا نستطيع إلا أن نقف إجلالاً وإكباراً لهؤلاء الأبطال الذين ضحوا بأجمل سنين عمرهم ليعيش أفراد شعبهم كباقي شعوب الأرض في عزة وحرية وكرامة، فأسرانا تاج الفَخَار وفخَر الأمة هم من قهروا الاحتلال الصهيوني بصمودهم وثباتهم.

وأمام عظمة تضحياتهم لا يمكن لأي كلام مهما عظم شأنه أن نوفيهم ولو جزء بسيط مما عانوه، فمن حقهم علينا أن نستذكرهم ونذكر تضحياتهم وأسيرنا رائد فريد الحاج احمد هو وأحد هؤلاء الابطال الذي غيبتهم سجون الاحتلال عن الأهل والأقارب والأحبة والأصدقاء والقابع حالياً في معتقل نفحة الصحراوي وقد أنهى عامه الحادي عشر ودخل عامه الثاني عشر على التوالي في سجون الاحتلال متنقلا بين سجون الاحتلال.



الأسير:- إياد محمد عطية أبو الجديان- أبو علاء

مواليد :- 19/1/1973م

البلدة الأصلية :- نجد

الحالة الاجتماعية:- متزوج وأب ولديه من الأبناء ثلاث اولاد وبنتين

مكان الإقامة:- مشروع بيت لاهيا (دوار أبو الجديان)

العائلة الكريمة:- تتكون العائلة من 8 أفراد ويأتي هو في الترتيب الثاني من بين أسرته

المهنة:- موظف في جهاز قوات الـ 17

مؤهلة العلمي:- إعدادي

بقي موقوفا دون محاكمة - 3 أعوام موقوف

مكان الاعتقال:- نفحة

تاريخ الاعتقال:- 4/10/2010م

الحالة القانونية:- 19 عاماً

التهمة الموجه إليه:- الانتماء لحركة فتح ومقاومة الاحتلال وقتل جندي من جنود الاحتلال في بيتونيا رام الله

الحالة القانونية:- عشرين عاماً

إجراء تعسفي وظالم:- أمعن الاحتلال الصهيوني في مواصلة إجرامه بحق الأسير إياد ابو الجديان بحرمانه من زيارة أهله بحجة المنع الأمني وانتشار وباء كورونا.

ولدية اخوين استشهدا في مواجهة الاحتلال هما ماجد 2002م ووائل 2004م خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية انتفاضة الأقصى توفي والد الأسير إياد (المناضل المرحوم محمد عطية أبو الجديان) في ديسمبر 2012 بجلطة قلبية عن عمر يناهز الـ 64 سنة بعد رحلة عذاب ومعاناة ونضال طويل مع المرض أثناء الاعتقال أبناءه إياد ونائل.

اعتقال الأسير:- إياد ابو الجديان.

اعتقل الأسير إياد ابو الجديان سابقا على ايدي قوات الاحتلال الصهيوني في عام 1989,1991, وذلك لمدة ثلاثة أعوام في سجن النقب وعمل في الإطار التنظيمي العسكري في كتائب شهداء الأقصى مع الأخ الشهيد أبو ماهر أبو الجديان.

وفي فترة الأحداث الدامية التي شهدها قطاع غزة 2006م كان الأسير إياد ونائل مطلوبين ومطاردين لحركة حماس, حيث توجهوا إلى مصر هرباً من ملاحقة حماس لهم وعن طريق دليل من سكان البدو توجهوا إلى الضفة الغربية وفي طريقهم إلى مدينة الخليل تم إلقاء القبض عليهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وتم تحويلهم إلى التحقيق وخضع لتحقيق قاسي وأصدرت المحكمة العسكرية الإسرائيلية في بئر السبع حكماً بالسجن الفعلي 19 عاما بتهمة مقاومة الاحتلال.

الحالة الصحية للأسير:- إياد أبو الجديان

يعاني من عدة أمراض نتيجة تعرضه لإصابة في عينيه ووجهه قبل الاعتقال إبان أحداث الانقسام الداخلي في غزةالحرية كل الحرية لأسرانا البواسل وأسيراتنا الماجدات- والشفاء العاجل للمرضى المصابين بأمراض مختلفة.