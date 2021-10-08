حرس الحدود الإيراني: نرصد تجسس "إسرائيل" في النقاط المهمة التي يتمركزون فيها بأذربيجان

وطن: قال العميد أحمد علي كودرزي قائد حرس الحدود في الشرطة الإيرانية إن طهران ترصد تجسس "إسرائيل" في النقاط المهمة التي يتمركزون فيها بجمهورية أذربيجان.

وأضاف في تصريح للتلفزيون الإيراني أن "الإسرائيليين" تمركزوا في نقاط مهمة وحساسة من أذربيجان ويسعون للتجسس ضد بلاده.

وكان مجتبى ذو النوري عضو لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني قد تحدث في وقت سابق عن مثلث مشؤوم ضد بلاده، في إشارة إلى "تركيا وأذربيجان وإسرائيل".