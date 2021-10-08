100 قتيل وجريح بتفجير مسجد للهزارة في أفغانستان

وطن: أفادت وسائل إعلام أفغانية، ظهر الجمعة، بوقوع عشرات القتلى والجرحى في تفجير داخل مسجد لأقلية الهزارة الشيعية، بولاية قندوز شمال أفغانستان.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر أمنية محلية قولها إن انتحاريا نفذ الهجوم أثناء صلاة الجمعة.

وفي وقت لاحق، قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في أفغانستان "يوناما"، عبر تويتر، إن التفجير أسفر عن سقوط أكثر من 100 شخص بين قتيل وجريح.

وأضافت البعثة: "حادثة اليوم هي جزء من نمط مقلق من العنف"، موضحة أن الهجوم الدموي هو الثالث هذا الأسبوع ضد مؤسسة دينية.

وتابعت "تنظيم الدولة" سبق أن أعلن مسؤوليته عن هجوم، الأحد، قرب مسجد في كابول، فيما لا تزال الجهة المسؤولة عن هجوم الأربعاء على مدرسة في "خوست" غير معلومة.

وتعد هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها أقلية الهزارة الشيعية بهجوم منذ الانسحاب الأمريكي في آب/ أغسطس الماضي، والمرة الثانية التي يستهدف بها مسجد بعملية تفجير بعد حادثة التفجير التي جرت الأحد الماضي، عند أحد مداخل مسجد في العاصمة كابول.

وشهدت أفغانستان مؤخرا عددا من الهجمات والتفجيرات التي تبنى معظمها تنظيم الدولة.

وفي مطلع الشهر الحالي، أعلنت حركة طالبان أنها دهمت مخبأ لتنظيم الدولة، وقتلت واعتقلت عددا من عناصره، وذلك بعد يوم واحد من إعلان المتحدث باسم حكومة تصريف الأعمال في أفغانستان، أنه تم تكليف القوات الخاصة التابعة لحركة طالبان بمهمة تعقب مقاتلي "داعش".