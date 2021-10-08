إصابات بمواجهات في "بيتا" و"بيت دجن" بنابلس

وطن: أصيب مواطنون، اليوم الجمعة، خلال مسيرات اندلعت في قرية بيت دجن ومنطقة الهوتة بمحيط جبل صبيح ببلدة بيتا في مدينة نابلس.

وأصيب شاب بالرصاص المطاطي خلال المواجهات مع الاحتلال خلال المسيرة ضد الاستيطان في قرية بيت دجن شرق نابلس.

واندلعت المواجهات عقب مسيرة انطلقت من مسجد البلدة صوب المنطقة الشرقية بالبلدة، وأطلقت قوات الاحتلال القنابل المسيلة للدموع والرصاص الحي في التظاهرين.

واندلعت مواجهات عنيفة في منطقة الهوتة بمحيط جبل صبيح ببلدة بيتا، عقب انتهاء صلاة الجمعة, وتوجه العشرات من الفتية صوب البؤرة الاستيطانية افيتار.