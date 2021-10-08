قوات الاحتلال تغلق عدة طرق فرعية بيعبد جنوب غرب جنين

وطن: أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، طرقا فرعية في بلدة يعبد جنوب غرب جنين، بالسواتر الترابية.

وأفادت مصادر محلية، أن جنود الاحتلال، تساندهم جرافة عسكرية، أغلقوا عدة طرق فرعية مؤدية إلى يعبد، والطريق الرئيسي المؤدية إلى منطقة مريحة، كما نصبوا حاجزا عسكريا جنوب المحافظة، وأوقفوا مركبات المواطنين على مفترق كفيرت- يعبد، وفتشوها.

يشار إلى أن بلدة يعبد تتعرض منذ فترة لاقتحامات متواصلة من قبل الاحتلال، ومداهمة منازل المواطنين واعتقالات، ونصب حواجز عسكرية.