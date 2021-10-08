الشرطة: مصرع طفل في حادث دهس غرب جنين

وطن: لقي طفل (4 أعوام) مصرعه، اليوم الجمعة، إثر حادث دهس وقع في بلدة اليامون غرب مدينة جنين.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، في بيان صحفي، إنه وبعد ورود إشارة لغرفة عمليات شرطة المحافظة بوصول جثة طفل إلى المستشفى الحكومي، نتيجة تعرضه لحادث سير دهس من قبل مركبة أثناء رجوعها للخلف في اليامون، على الفور تحرك خبراء حوادث السير في شرطة المرور لمكان الحادث للكشف عن ملابساته.

وأضاف ارزيقات أنه تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور، والتحفظ على السائق وحجز المركبة التي تسببت بالحادث أصولا.