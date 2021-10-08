الصحة: 19 وفاة و867 إصابة جديدة بفايروس كورونا خلال 24 ساعة

وطن: أعلنت وزيرة الصحة، مي الكيلة، اليوم الجمعة، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 94.1% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 4.9% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "بيت لحم 40، ضواحي القدس 11، أريحا والأغوار 15، طوباس 6، طولكرم 9، الخليل 43، نابلس 22، جنين 17، قلقيلية 2، رام الله والبيرة 15، سلفيت 2، قطاع غزة 685".

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "بيت لحم 17، ضواحي القدس 12، أريحا والأغوار 45، طوباس 8، طولكرم 60، الخليل 24، نابلس 72، جنين 58، قلقيلية 31، رام الله والبيرة 72، سلفيت 38، قطاع غزة 1300".

وسجلت 12 حالة وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس في قطاع غزة، حالة في أريحا، حالة في الخليل، حالة في جنين، حالة في ضواحي القدس، حالتان في طولكرم، حالة في قلقيلية.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 82 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 171 مريضا، بينهم 18 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.