قوات الاحتلال تمنع وصول أهالي الضفة والداخل للمسجد الأقصى

وطن: منعت قوات الاحتلال صباح اليوم الجمعة المئات من أهالي الضفة الغربية من الدخول للمسجد الأقصى، فيما احتجزت عدة حافلات كانت تقل مصلين من الداخل الفلسطيني المحتل وأعاقت وصولها للمدينة المقدسة.

يأتي ذلك تزامنا مع دعوات للحشد والرباط في المسجد الأقصى ردا على اقتحامات المستوطنين له وقرار الاحتلال السماح للمستوطنين بإقامة صلوات فيه.

وذكرت مصادر مقدسية بأن قوات الاحتلال احتجزت فجر اليوم حافلات أهالي الضفة بمنطقة باب العامود ومنعت المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى.

واضطر المئات من المواطنين إلى تأدية صلاة الفجر في منطقة باب العامود وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال.

كما احتجزت قوات الاحتلال 6 حافلات كانت قادمة من الداخل المحتل للصلاة في المسجد الأقصى.

وأدى آلاف المواطنين صلاة فجر اليوم الجمعة في المسجد الأقصى، بعد دعوات شعبية مقدسية لأعمار المسجد بالمصلين والرباط فيه ضمن ما يعرف باسم رباط الحمائل.

ومنذ ساعات الفجر الأولى توافدت أعداد كبيرة من المصلين بينهم عائلات وأطفال وشباب الى الأقصى حيث انتشروا في ساحاته ومصلياته المسقوفة.

وأطلق العديد من النشطاء والشخصيات المقدسية دعوات بضرورة التواجد والرابط في المسجد الأقصى المبارك ردا على الاقتحامات المتكررة له من قبل المجموعات الاستيطانية.

وكانت محكمة تابعة للاحتلال سمحت يوم الأربعاء، لليهود بأداء صلوات في باحات المسجد الأقصى، وأمرت بإلغاء مذكرة الإبعاد الصادرة بحق المتطرف "أرييه ليبو" لمنعه من اقتحام المسجد بسبب إقامته صلوات صامتة.