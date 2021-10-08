وفاة الزميل الصحفي والأكاديمي سعيد عياد متأثراً بإصابته بفايروس كورونا

وطن: توفي الزميل الصحفي والأكاديمي الدكتور سعيد عياد متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

ويعمل عياد وهو من سكان مخيم الدهيشة في بيت لحم رئيسا للمجلس الأكاديمي الفلسطيني ورئيس دائرة اللغة العربية في جامعة بيت لحم.

والدكتور عياد (60 عاما) خريج الجامعة الأردنية صحافة وإعلام في نهاية الثمانينيات. وخلال مسيرته المهنية والعملية صدر له مؤلفات آخرها كتاب "المهمشون" بواحد وعشرين قصة قصيرة، تتحدث عن مواجهة حالة الفقر والقهر وحجر الفكر واستنهاض الوعي الجمعي في المجتمع الفلسطيني والعربي.