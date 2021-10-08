قوات الاحتلال تقتحم قباطية وتعتقل شقيقين

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم، قبل انسحابها من بلدة قباطية قضاء جنين، الشقيقين نمر طلال زكارنة ومحمد طلال زكارنة بعد اقتحام قوات الاحتلال للبلدة من عدة مداخل.

ووقالت مصادر إعلام محلية أن قوات خاصة وفرقة "اليمام" رفقة كلاب بوليسية داهمت منزلاً في جبل "الزكارنة" وحاولت اختطاف شاب بينما استطاع الأخير الهرب، كما قامت بتفجير أحد أبواب المنازل في البلدة.

واندلعت مواجهات بين شبان وألقوا قنابل محلية الصنع باتجاه آليات الاحتلال قبل انسحابها من المكان.