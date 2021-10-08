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في ذكرى مجزرة الأقصى الـ30: دعوات إلى الرباط في المسجد عقب سماح الاحتلال بـ"الصلاة التلمودية الصامتة" فيه
قوات الاحتلال تقتحم قباطية وتعتقل شقيقين
سعر صرف العملات اليوم
طقس الجمعة: أجواء حارّة تسود خلال ساعات النهار مع رياح شمالية- غربية
الاسير محمد العارضة يعلق اضرابه بعد تحسين بعض متطلباته الحياتيه في زنازين عسقلان
قاضي القضاة " الهباش" لـوطن: قرار محكمة الاحتلال بالسماح لليهود الصلاة في الأقصى هو عدوان واستفزاز قد يشعل المنطقة
فيديو | "تطريز سوار".. مهارة وشغف يجمع بين التراث والحداثة
"Nike " تنهي بيع منتجاتها في المتاجر والمحلات "الاسرائيلية"
المتحدث باسم أهالي سلوان لـوطن: المقدسيون بحاجة إلى صندوق دعم لحماية العقارات من التسريب للاحتلال
موظفو سلطة مياه بيت لحم لـوطن: قرار المحكمة العليا عزز مطالبنا، والوساطات مستمرة لاحتواء الإضراب
غواصة نووية أمريكية تصطدم بجسم مجهول في بحر الصين الجنوبي
الروائي التنزاني عبد الرزاق جورنا يفوز بـ"نوبل" للأدب
حمدي فراج يكتب لـوطن: بيات شتوي ندخله منذ 48 شتاءً
الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للفتى محمد منصور من جنين للمرة الثانية
زخات شهب جديدة تظهر في سماء كوكبنا لأول مرة
الاحتلال يعلن اغلاق معبر بيت لحم الشمالي لمدة يومين
عسفيا: مقتل الشاب نائل مصطفى في جريمة إطلاق نار بالداخل المحتل
وفاة الشاعر أديب رفيق في بلدة عنبتا شرق طولكرم
الاحتلال يمدد توقيف الأسير المقدسي عمر فوزي محيسن
الكيلة: نسعى لرفع جودة الخدمة وكفاءة الكادر الصحي والقدرة الاستيعابية لأعداد الخريجين
سعر صرف العملات اليوم
08.10.2021
08:32 AM
وطن
: تصرف العملات اليوم مقابل الشيكل:
الدولار: 3.23 شيكل
الدينار: 4.55 شيكل
اليورو: 3.73 شيكل
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