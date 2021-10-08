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سعر صرف العملات اليوم

08.10.2021 08:32 AM
سعر صرف العملات اليوم

وطن: تصرف العملات اليوم مقابل الشيكل: 

الدولار: 3.23 شيكل

الدينار: 4.55 شيكل

اليورو: 3.73 شيكل

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