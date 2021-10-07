زخات شهب جديدة تظهر في سماء كوكبنا لأول مرة

وطن: يحظى عشاق الفلك هذا الأسبوع بفرصة مذهلة لمشاهدة زخات شهب تظهر لأول مرة على الأرض.

وبدأ وابل الشهب الجديد منذ الأسبوع الماضي، ويتوقع علماء الفلك أن تحدث ذروته الرئيسية في الأيام القليلة المقبلة.

وتحمل زخات الشهب الجديدة اسم Arids، وتحدث الآن في أقصى المناطق الجنوبية من نصف الكرة الجنوبي للأرض، لذا فإن أجهزة الرادار في نيوزيلندا والأرجنتين وتشيلي هي في أفضل المواقع لاكتشاف هذه "النجوم المتساقطة" الباهتة والغير عادية.

وعادة ما تحدث زخات الشهب سنويا، حيث تضيء سماء الليل في نفس الوقت تقريبا من كل عام عندما تمر الأرض عبر حقل الحطام الذي خلفه مذنب أو كويكب. ومع ذلك، لم يتقاطع حقل الحطام من Comet 15P / Finlay مع الأرض في رحلتها حول الشمس حتى الآن.

ويرجع جزء من هذا إلى صغر حجم الحطام، وكيف يمكن للرياح الشمسية التي تشع من الشمس أن تزعج مكان وجود هذا المسار في النظام الشمسي.

وفي البداية، أطلق البعض على زخات الشهب اسم "Finlay-ids" نسبة إلى مذنبها الأم. وتظهر المشاهدات المؤكدة الجديدة أن الشهب تنبثق من كوكبة آرا الجنوبية، ما أدى إلى اسم جديد وهو Arids.

وتماما كما توقع عالم الفيزياء الفلكية دييغو يانتش وزملاؤه في وقت سابق من هذا العام، ظهر وابل الشهب في نهاية سبتمبر، وسيبلغ ذروته يوم الخميس (7 أكتوبر) تقريبا.

ووقع الكشف عن الانفجار المستمر بواسطة كاميرات Allsky Meteor Surveillance شبكات (CAMS) في نيوزيلندا وتشيلي في 28 و29 سبتمبر.

واكتشف النظام المداري لرادار النيزك في جنوب الأرجنتين (SAAMER-OS) في تييرا ديل فويغو، الزخات يوم 29 سبتمبر وذكر أنها استمرت حوالي ثلاث ساعات.

وأضاف التقرير: "من المتوقع حدوث مزيد من زخات الشهب من هذا المذنب في الأسابيع المقبلة".

وأشار التقرير إلى أن ذروة ثانية من الزخات الناتجة عن المرور بالحطام الذي تم طرده من المذنب في عام 2008، ستحدث في 7 أكتوبر 2021، في الساعة 00:35 بالتوقيت العالمي (8:35 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة)، متبوعة بانفجارات ثالثة ناتجة عن الحطام المقذوف في عام 2014، في 7 أكتوبر 2021، في الساعة 03:55 بالتوقيت العالمي (11:55 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة).

وعلى الرغم من أن هذا الدش النيزكي الجديد مرئي فقط من نصف الكرة الجنوبي، إلا أن مراقبي السماء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية قد تكون لديهم أيضا فرصة لاكتشاف "النجوم المتساقطة" من زخات شهب مختلفة هذا الأسبوع. حيث تبلغ زخات الشهب السنوية Draconid ذروتها في نفس الوقت تقريبا مع Arids، مع أكبر نشاط متوقع في صباح 8 أكتوبر في سماء الليل.

المصدر: سبيس+ روسيا اليوم