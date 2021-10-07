الاحتلال يعلن اغلاق معبر بيت لحم الشمالي لمدة يومين

وطن: أعلنت سلطات الاحتلال، مساء الخميس، أنه سيتم اغلاق معبر بيت لحم الشمالي يومي السبت والأحد الـ 16/10 و17/10 بدعوى "وجود حدث ديني يُعقد في قبر راحيل".

وأوضحت أنه سيُسمح الدخول عن طريق المعبر الذي يطلق عليه (معبر 300) كالمعتاد من ساعات الصباح الباكر ليوم الجمعة حيث سيغلق باتجاه العودة إلى مناطق السلطة الفلسطينية ولذلك "تُسمح العودة إلى مناطق السلطة الفلسطينية عن طريق المعابر التالية: ﻿معبر النفق، معبر الولجة، معبر بيتار، معبر مزموريه ومعبر الجبعة".