عسفيا: مقتل الشاب نائل مصطفى في جريمة إطلاق نار بالداخل المحتل

وطن: قتل شاب، مساء الخميس، جراء جريمة إطلاق نار في قرية عسفيا في الداخل المحتل.

والقتيل هو نائل مصطفى، ويبلغ من العمر 42 عامًا.

وذكرت مصادر محليّة أن مصطفى تعرّض لإطلاق نار داخل منزله، وأنه تعرّض في السابق لمحاولة قتل عبر زرع عبوة ناسفة في سيارته، التي انفجرت أثناء قيادته السيارة ما أدى إلى إصابته بجراح خطيرة.

وفي محاولة القتل السابقة، وفق مصادر محلية، فقد أحد أطرافه.

وبهذه الجريمة ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام 2021 ولغاية اليوم إلى 84 قتيلا بينهم 12 امرأة؛ علمًا بأن الحصيلة لا تشمل جرائم القتل في منطقتي القدس وهضبة الجولان المحتلتين.

المصدر: (عرب48)