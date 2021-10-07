وفاة الشاعر أديب رفيق في بلدة عنبتا شرق طولكرم

وطن: نعت وزارة الثقافة الكاتب والشاعر المناضل أديب رفيق الذي وافته المنية اليوم الخميس، عن عمر ناهز 88 عاما، في بلدة عنبتا شرق مدينة طولكرم.

وقال وزير الثقافة عاطف أبو سيف إن رحيل الأديب الكبير رفيق أديب خسارة للثقافة الوطنية الفلسطينية، مبينًا أن الراحل يعتبر أحد أبرز الذين كرّسوا أفعالهم الأدبية من أجل قضية شعبنا ونضاله من أجل الحرية والاستقلال.

وتقدم من عائلة الراحل ومن جموع الكتاب والأدباء بالتعازي والمواساة.

ورفيق له العديد من الأعمال الأدبية التي تعبّر عن حكاية شعبنا وكفاحه الوطني في مواجهة الاحتلال.

شغل عضوية المجلس الاستشاري الثقافي في محافظة بطولكرم، ومنحه الرئيس الراحل الشهيد ياسر عرفات شهادة تكريم خاصة باحتفال أقيم بجامعة بيرزيت، واختارته وزارة الثقافة عام 2013 شخصية العام الثقافية.