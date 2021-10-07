الاحتلال يمدد توقيف الأسير المقدسي عمر فوزي محيسن

وطن: مددت محكمة الاحتلال، اليوم الخميس، توقيف الشاب عمر فوزي محيسن من مخيم شعفاط في مدينة القدس المحتلة على مدار الدين "توقيف مفتوح".

وقالت والدة الشاب محيسن، إنها تفاجأت بقرار المحكمة الصادر اليوم بحق نجلها عمر، ووصفته بـ"الظالم".

وبينت أن شرطة الاحتلال اعتقلت نجلها من باب الاسباط بالبلدة القديمة بالقدس المحتلة، منذ 23 أيلول الماضي.

ومحيسن (36عامًا) أسير محرر قضى 5 سنوات، وأبعد عن المسجد الأقصى عدة مرات آخرها لمدة 8 أشهر، وتنتهي مدة إبعاده في كانون الأول المقبل، ومتزوج ولديه 4 أطفال أكبرهم عمره 11 عاما وأصغرهم عام ونصف.

ولفتت والدته إلى أن شرطة الاحتلال أبعدت نجلها عمر عدة مرات عن مخيم شعفاط، وفرضت عليه الحبس المنزلي عدة أشهر.

وذكرت أن عناصر مخابرات وشرطة الاحتلال اقتحموا قبل ساعات من فجر اليوم منزل نجلها مالك محيسن، وفتشته بدقة وخربت محتوياته، تزامنًا مع موعد جلسة شقيقه عمر.

وبينت أن قوات الاحتلال سلمت نجلها مالك استدعاء للتحقيق معه اليوم بغرف 4 بمركز شرطة المسكوبية، وأخلت سبيله مساء اليوم بعد التحقيق معه لساعات طويلة.

في سياق متصل، حولت محكمة الاحتلال الأسير المقدسي ماجد الجعبة إلى الاعتقال الإداري لمدة 3 أشهر