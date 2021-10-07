أسرى يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

وطن: دخل ستة أسرى، اليوم الخميس، أعواماً جديدة في سجون الاحتلال، والأسرى، هم:

الأسير صالح حسن عنكوش (36 عاماً)، من محافظة رام الله، الذي دخل عامه التاسع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 7/10/2003م، وهو محكوم بالسجن 20 عاماً.

الأسير صبحي إبراهيم أبو خليفة (26 عامًا)، من سكان محافظة القدس، دخل عامه الثامن على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 04/10/2014م وهو محكوم بالسجن 18 عامًا.

الأسير جبر حسين أبو عليا (64 عامًا)، من سكان محافظة رام الله، دخل عامه الثالث عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 047/10/2009م، وهو محكوم بالسجن 20 عامًا.

الأسير حسن باجس شيخ سعده (33 عاماً)، من سكان محافظة الخليل، دخل عامه الحادي عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 7/10/2011م، وهو محكوم بالسجن 20 عاماً.

الأسيرة شروق صلاح إبراهيم دويات (24 عاماً)، من سكان محافظة القدس، دخلت عامها السابع على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقالها بتاريخ 7/10/2015م، وهي محكومة بالسجن 16 عاماً .

الأسير تامر يونس أحمد ورديات (27 عاماً)، من سكان محافظة الخليل، دخل عامه السابع على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 7/10/2015م، وهو محكوم بالسجن 16 عاما ونصف.