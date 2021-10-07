الاسير محمد العارضة يعلق اضرابه بعد تحسين بعض متطلباته الحياتيه في زنازين عسقلان

وطن: قال محامي هيئة شؤون الاسرى والمحررين، اليوم الخميس، ان الاسير محمد العارضة قد علق اضرابه عن الطعام صباح اليوم، والذي استمر لمدة يومين وذلك بعد ان استجابت ادارة السجن لبعض الامور الحياتية التي طالب بها.

وقال عجوة، ان ادارة السجن قامت بإعطاؤه ملابس جديدة عبارة عن بنطلون وبلوزة، وملابس داخلية عدد (1) وجرابات عدد (1)، وسمح له بالاستحمام في غرفة بدون كاميرات ومن ثم اعيد الى الغرفة التي يتواجد بها في العزل.

واضاف عجوة، بان ادارة السجن ابلغت العارضه، بانها ستجري حوارا معه بعد انتهاء مدة ال14 يوما بالعزل للحديث حول العقوبات المفروضة عليه والتي يطالب الاسير العارضة بالغاؤها.

وفي ذات السياق، قال الاسير العارضة انه ما زال يقبع في غرفة العزل الانفرادي ووصف الوضع فيها بالسيء بلا بطانيات ولا كهربائيات ولا يتم السماح له بالخروج للفورة.

ولفتت الهيئة، الى ان ادارة عسقلان قد اجرت محاكمة داخلية للاسير العارضه قبل عدة ايام وفرضت عليه ادارة السجن عدة عقوبات منها الحرمان من زيارة الاهل لمدة شهرين وحرمان شهرين من الكنتينا و ١٤ يوما عزل بظروف قاسية.