منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو في فلسطين تنظم فعالية ترفيهية في مدرسة شلال العوجا الاساسية المختلطة

وطن: نظمت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو في فلسطين اليوم الخميس فعالية ترفيهية في مدرسة شلال العوجا الاساسية المختلطة والتي تقع في التجمع البدوي رأس العين ،وتأتي هذه الفعالية كمرحلة ثانية من ضمن ثلاثة مراحل ،حيث بدأ النشاط الترفيهي في مدرسة عرب الكعابنة الاساسية في 30/9/2021 وقد جاءت هذه الفعاليات تحت عنوان طلائع التحدي والصمود والذي تنظمه منظمة البيدر بالشراكة مع المجلس الاعلى للشباب والرياضة ،ضمن خطة لجذب الانظار الى معاناة التجمعات البدوية الصامدة في وجه الاحتلال.

وتم النشاط بحضور المديرة التنفيذية لمنظمة البيدر مرام هواري، ورشا نوفل ممثلة عن المجلس الاعلى للشباب والرياضة ، وقد اكدوا على ان القصد من هذه النشاطات هو دعم صمود التجمعات البدوية في مواجهة الاحتلال.

علما بأن التجمع البدوي رأس العين يقع غرب قرية العوجا على بعد 5 كيلو ويبلغ عدد سكانه ما يقارب 1000 مواطن ،وقد تعرض هذا التجمع لعمليات هدم متواصلة ومتكررة ويفقتد هذا التجمع لكل مقومات البنية التحتية وخدمات الماء والكهرباء.