اشتية يدعو المجتمع الدولي للضغط على "إسرائيل" للسماح بعقد الانتخابات في القدس

وطن: بحث رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم الخميس في مكتبه برام الله، مع القنصل العام السويدي الجديد يوليوس ليليستروم آخر التطورات السياسية والاقتصادية.

وأشار رئيس الوزراء الى أهمية تعزيز التعاون المشترك ما بين البلدين على صعيد العديد من القطاعات، وفق الأولويات والخطط الوطنية للتنمية، مشيدا بالدعم السويدي المستمر على كافة الأصعدة.

وجدد اشتية مطالبته بوجود ضغط دولي على إسرائيل للسماح بعقد الانتخابات في القدس كباقي الأراضي الفلسطينية، مشيرا في حال الحصول على الموافقة الإسرائيلية سيتم التحضير لعقدها مباشرة.

واستعرض رئيس الوزراء الأوضاع السياسية المعقدة واستمرار إسرائيل بعدم احترام الاتفاقيات الموقعة معها، والتدمير الممنهج والتدريجي لحل الدولتين وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية.