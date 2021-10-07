لجنة الانتخابات: اليوم تنتهي فترة التسجيل والنشر والاعتراض للمرحلة الأولى من الانتخابات المحلية

وطن: أعلنت لجنة الانتخابات المركزية أن فترة التّسجيل والنّشر والاعتراض للمرحلة الأولى من انتخابات الهيئات المحلية تنتهي مساء اليوم الخميس.

وقال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل إنَّ فترة التّسجيل والنّشر والاعتراض للمرحلة الأولى من انتخابات الهيئات المحلية تنتهي مساء اليوم الخميس، على أنْ تنتهي مرحلة الاعتراض في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، لإعداد السجلات النهائية التي ستجري وفقها الانتخابات في الحادي عشر من ديسمبر.

وأكد كحيل أنَّ فترة الترشح تبدأ في السادس والعشرين من هذا الشهر وتستمر لعشرة أيام، حيث يتم تزويد نسخة للفصائل التي تنوي المشاركة في الانتخابات المحلية والاتفاق على المنسقين لإجراء الترتيبات اللازمة من أجل ضمان نجاح القوائم واستكمال المتطلبات، حيث من المقرر أنْ تعقد الفصائل اجتماعًا لها منتصف الشهر.