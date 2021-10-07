الصحة: تسجيل 9 حالات وفاة و 1546 اصابة بفايروس كورونا في الضفة وغزة

وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الخميس، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.9% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.1% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طوباس 17، جنين 40، أريحا والأغوار 12، قلقيلية 7، نابلس 37، بيت لحم 18، سلفيت 6، رام الله والبيرة 40، ضواحي القدس 6، طولكرم 9، الخليل 26، قطاع غزة 728".

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طوباس 15، جنين 40، أريحا والأغوار 25، قلقيلية 22، نابلس 125، بيت لحم 17، سلفيت 24، رام الله والبيرة 87، ضواحي القدس 5، طولكرم 150، الخليل 31، قطاع غزة 1005".



وسجلت 7 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس في قطاع غزة، حالة في جنين، وحالة في نابلس.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 81 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 172 مريضا، بينهم 18 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.