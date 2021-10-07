التحالف السعودي يعلن إصابة 4 أشخاص في مطار أبها إثر استهدافه بمسيرة

وطن: أعلن التحالف السعودي عن إصابة أربعة من العاملين في مطار أبها الدولي، وتهشم زجاج بعض واجهات المطار نتيجة استهدافه بطائرة مسيّرة مفخخة أطلقت من اليمن.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن إصابة العاملين الأربعة بجروح طفيفة هو بسبب تناثر شظايا تزامناً مع اعتراض هجوم في محيط المطار.

وكان التحالف أعلن أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمّرت طائرة مسيّرة مفخخة، حاولت تنفيذ هجوم على مطار أبها الدولي.

وقال التحالف إنه تمكن من "تدمير موقع إطلاق الطائرة المسيّرة في ‎محافظة صعدة التي حاولت استهداف ‎مطار أبها".

وأمس الأربعاء، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع عن إسقاط طائرة استطلاع مقاتلة سعودية بصاروخ أرض جو، أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء مديرية الجوبة بمحافظة مأرب.