في يوم مؤتمرها الصحفي: الاحتلال يستدعي شقيقيّ الأسير محمود العارضة لمقابلة مخابراته

وطن: استدعت قوات الاحتلال مساء أمس شقيقي الأسير محمود العارضة من بلدة عرابة جنوب جنين شداد ورداد، لمقابلة مخابراتها في معسكر سالم اليوم الخميس.

وأفاد شداد لمصادر محلية بأن سلطات الاحتلال سلمته بلاغا لمراجعة مخابراتها في معسكر سالم مع شقيقه الأسير المحرر رداد، اليوم الخميس.

يذكر أن عائلة بطل "نفق الحرية" محمود العارضة قد عقدت مؤتمراً صحافياً أمس في منزلها الكائن ببلدة عرّابة قضاء جنين، وكشفت فيه العائلة تفاصيل جديدة حول عملية حفر النفق التي نفذّها نجلهم محمود بأدوات بسيطة وفي وقت ليس بالقصير، حيث كان الأخير يتابع عملية التفتيش في الغرف، وأين كان يدقق السجانون في الغرف أثناء التفتيش، وقد اختار المكان الذي قد لا يراه مفتشو السجن.

واختار مدخل النفق أسفل المغسلة في الحمام، وبدأ بالحفر لوحده بعد أن حصل على قطعة حديد من ساحة "الفورة"، وقام بتجهيزها ثم بدأ بالحفر في الإسمنت، حتى وصل إلى قطة من الحديد كانت تغطي مكان الحفر، واستخدم في قطع الحديد "برغي" مخصص لذلك، واستمر في عملية قص هذه القطعة من الحديد لمدة 35 يوماً، وبعد أن انتهى عثر على شبكة حديد أخرى، فقام بقصها واستمرت العملية لمدة 20 يوماً، ثم عثر على طبقة جديدة من الإسمنت، ثم استطاع أن يحصل على قطعة حادة ساعدته كسر الإسمنت، وحينها اكتشف أن هناك فراغ بين الطبقة التي حفرها وبين الأرضية ما سهل عملية الحفر واخفاء التراب الذي يخرج بفعل عملية الحفر في زوايا الفراغ.

وأخبر محمود رفاقه الخمسة، وعند الوصول إلى التراب كان الحفر أسهل، وكان يضع التراب تحت الغرف، واستمرت عملية الحفر لمدة 9 شهور، حيث بدأت العملية في شهر كانون الثاني".