الاحتلال يقتحم كفردان في جنين ويهدد عائلة الأسير أيهم كممجي بالاعتقال

وطن: اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، فجر اليوم الخميس، بلدة كفر دان غرب جنين من مداخل برقين واليامون.

وقالت مصادر إعلام محلية إن "قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بنحو 25 دورية، وأغلقت الشوارع الرئيسية، وسط انتشار لوحدات معززة من المشاة واليمام بين أشجار الزيتون الواقعة في المنطقة، ومنعت المركبات من المرور والتنقل عبر وادي حسن.

وأشارت مصادر إلى أن اشتباكات اندلعت بين مجموعة من المقاومين، وقوات الاحتلال خلال اقتحامها للبلدة.

واقتحم جنود الاحتلال منزل عائلة الأسير أيهم كممجي وهددوها بالاعتقال، بحسب ما أفاد والده.

وقال فؤاد كممجي، والد الأسير أيهم، "اقتحم الجنود منزل ابني عماد الذي تحرر قبل أيام فقط، واتصل ضابط المخابرات من هاتفه مع ابني عهد وطلبه منه الحضور فورًا حتى لا يتم إحضاره بالقوة".

وأضاف "عندما وصلنا وجدنا الجيش يحاصر منازل أبنائي ويحتجزون النساء والأطفال في غرفة بينما احتجزونا في غرفة أخرى".

وذكر الأسير المحرر عهد كممجي الذي أفرج عنه قبل أيام أن ضابط المخابرات قام بالتحقيق الميداني معه ومع شقيقه عماد وهددهما بالاعتقال إذا لم يلتزم الهدوء"، مضيفًا "اعتدنا على هذه الممارسات وهي استمرار للعقاب والضغوط على أسرتنا منذ تمكن أيهم من انتزاع حريته".

واستنكر كممجي ممارسات الاحتلال التي تنغص حياة أسرته دون مبرر، مطالبًا مؤسسات حقوق الإنسان بوضع حد لمضايقات الاحتلال التي أصبحت يومية.