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إقتصاد وأعمال
صرف العملات اليوم مقابل الشيكل
طقس اليوم: ارتفاع على درجات الحرارة لتكون أعلى من معدلها السنوي بنحو 3 درجات
عائلة الأسير محمود العارضة تروي لوطن تفاصيل جديدة عن عملية "نفق الحرية"
اشتية: المسجد الأقصى خاص بالمسلمين ولا شرعية لأي قرارات صادرة عن المحاكم الإسرائيلية بالسماح لغير المسلمين أداء الصلاة بباحاته
محافظ القدس يحذر: قرار السماح لليهود بالصلاة الصامتة في "الأقصى" سابقة خطيرة
المحامي داود درعاوي لـوطن: لوائح الاتهام الموجهة للنشطاء المطالبين بالعدالة لنزار بنات غير واقعية وتهدف لإخافتهم وثنيهم عن التظاهر
" وطن " تحاور الرئيس التنفيذي لمجموعة النبالي والفارس القابضة وأمين سر اتحاد المطورين العقاريين م. خالد الفارس
الكاتب والصحفي البحريني عباس بوصفوان لوطن: تطبيع الامارات والبحرين مساس خطير بأمن الخليج العربي
تحت شعار "كلين بالكو لنعمر بلادكو"... شركة طلابية تحوّل المُلوِثات إلى مُنتجات بيئية يحتاجها السوق
الحركة الأسيرة: ضغط الاحتلال علينا لن يكسر عزيمتنا، ولا بديل عن حريتنا التي تسعى إليها المقاومة
أبو الغيط: قرار السماح لليهود بالصلاة في الأقصى يعكس نوايا حكومة الاحتلال لتهويد القدس
الكشف عن الوضع المالي لبرشلونة.. كان مفلسا في مارس الماضي!
الاحتلال يعتقل شابين من العيسوية
نصائح لتقوية جهازك المناعي في الخريف
مصرع طفل بحادث دهس في الخليل
الأردن يدين قرار محكمة الاحتلال منح اليهود حقا بالصلاة في باحات "الأقصى".. قرار باطل ومُنعدم الأثر القانوني حسب القانون الدولي
المفتي: الجمعة غرة ربيع الأول والثلاثاء 19/10 ذكرى المولد النبوي
الشيخ: الإعلان عن 10 آلاف وحدة استيطانية في منطقة قلنديا قتل لحل الدولتين وتمهيد لانفجار قادم وتقليص للخيارات
موجز أخبار الساعة الثامنة
آية يوسف.. لاجئة فلسطينية مرشحة لجائزة أكثر طالب نفوذاً في العالم
صرف العملات اليوم مقابل الشيكل
07.10.2021
07:28 AM
وطن
: تصرف العملات اليوم مقابل الشيكل:
الدولار: 3.24 شيكل
الدينار: 4.57 شيكل
اليورو: 3.74 شيكل
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