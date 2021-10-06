مصرع طفل بحادث دهس في الخليل

وطن: لقي طفل يبلغ من العمر 13 عاماً اليوم الاربعاء، مصرعه نتيجة تعرضه لحادث دهس في مدينة الخليل.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي إرزيقات بأن غرفة عمليات الشرطة قد تلقت بلاغا يتعلق بوقوع حادث سير في منطقة الحرايق بمدينة الخليل، على الفور تحركت الشرطة إلى المكان للوقوف على ملابسات الحادث.

وأضاف إرزيقات بأن الحادث ناجم عن تعرض الطفل للدهس أثناء رجوع شاحنة للخلف الأمر الذي تسبب بوفاة الطفل على الفور.

وأكد ارزيقات إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على أسبابه.