وطن الأخبار فلسطيني

المفتي: الجمعة غرة ربيع الأول والثلاثاء 19/10 ذكرى المولد النبوي

06.10.2021 08:18 PM
المفتي: الجمعة غرة ربيع الأول والثلاثاء 19/10 ذكرى المولد النبوي

وطن: أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى محمد حسين، أن يوم غد الخميس هو المتمم لشهر صفر لعام 1443هـ، وأن يوم الجمعة 8/10/2021 هو الأول من شهر ربيع الأول.

وأوضح في بيان، مساء اليوم الأربعاء، أن ذكرى المولد النبوي الشريف، الواقعة في الثاني عشر من ربيع الأول ستتوافق مع يوم الثلاثاء 19/10/2021.

ودعا المفتي، المواطنين إلى إعمار المسجد الأقصى المبارك بالصلاة وشد الرحال إليه، خاصة في ظل التهديدات العدوانية لسلطات الاحتلال والمستوطنين ضده.

 

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير