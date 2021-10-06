المفتي: الجمعة غرة ربيع الأول والثلاثاء 19/10 ذكرى المولد النبوي

وطن: أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى محمد حسين، أن يوم غد الخميس هو المتمم لشهر صفر لعام 1443هـ، وأن يوم الجمعة 8/10/2021 هو الأول من شهر ربيع الأول.

وأوضح في بيان، مساء اليوم الأربعاء، أن ذكرى المولد النبوي الشريف، الواقعة في الثاني عشر من ربيع الأول ستتوافق مع يوم الثلاثاء 19/10/2021.

ودعا المفتي، المواطنين إلى إعمار المسجد الأقصى المبارك بالصلاة وشد الرحال إليه، خاصة في ظل التهديدات العدوانية لسلطات الاحتلال والمستوطنين ضده.