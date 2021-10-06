الصحة : تسجيل 18 حالة وفاة و 1091 اصابة جديدة بفايروس كورونا في الضفة وغزة

وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الأربعاء، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.7% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.3% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "قلقيلية 9، طوباس 11، ضواحي القدس 14، سلفيت 10، أريحا والأغوار 17، الخليل 42، نابلس 36، بيت لحم 16، جنين 22، رام الله والبيرة 36، طولكرم 8، قطاع غزة 870".

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "قلقيلية 37، طوباس 11، ضواحي القدس 7، سلفيت 33، أريحا والأغوار 10، الخليل 41، نابلس 180، بيت لحم 18، جنين 68، رام الله والبيرة 48، طولكرم 65، قطاع غزة 1200".

وسجلت 10 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس في قطاع غزة، ضواحي القدس 2، نابلس 3، جنين 1، أريحا والأغوار 2.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 80 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 185 مريضا، بينهم 19 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.