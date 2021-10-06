بنك القدس يزور جامعة النجاح والغرفة التجارية وملتقى رجال الأعمال في نابلس

وطن: قام وفد من بنك القدس ممثلاً بالرئيس التنفيذي للبنك صلاح هدمي يرافقه كل من محمد شاور رئيس إدارة الخدمات المصرفية للشركات وسامح عبد الله رئيس إدارة الخدمات المصرفية للأفراد، وبحضورعدد من المدراء، بزيارة كل من جامعة النجاح والغرفة التجارية وملتقى رجال الأعمال في نابلس، حيث إلتقى وفد البنك كلاً على حدا برئيس الجامعة أ.د. عبد الناصر زيد، و رئيس الغرفة التجارية عمر هاشم وأعضاء الغرفة، وكما زار وفد البنك ملتقى رجال الأعمال حيث كان في إٍستقبالهم عبد الروؤف هواش نائب رئيس الملتقى بحضور أعضاء الملتقى وعدد من رجال الأعمال.

وخلال هذه الزيارات اطلع وإستمع وفد البنك لكافة الصعوبات التي يعاني منها القطاع التجاري والإستثماري والعقاري والتعليمي، والعمل على كيفية تذليل هذه الصعوبات بالتعاون مع القطاع المصرفي الفلسطيني، وشملت اللقاءات نقاش آلية استفادة هذه المؤسسات من الخدمات والمنتجات المصرفية العديدة التي يقدمها بنك القدس.

وفي تعليق له قال صلاح هدمي الرئيس التنفيذي للبنك : "إن هذه الزيارات تأتي في إطار اهتمام بنك القدس بتعزيز التعاون بين البنك ومؤسسات المجتمع المدني لبحث احتياجاتهم وآليات سبل التعاون في كافة المجالات وذلك لخدمة مصلحة المواطنين"، مؤكداً اهتمام بنك القدس وسعيه لعقد شراكات مع هذه المؤسسات.

وفي إطار لقاءه مع ملتقى رجال الأعمال أكد هدمي، على ضرورة تفعيل ثقافة الدفع الإلكتروني بديلا عن النقد، حيث حث التجارعلى قبول وإستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني كأولوية أولى، وذلك للمساهمة في التخفيف من مصادر النقد وتراكمه لدى التجار والبنوك على حد سواء، وأضاف الرئيس التنفيذي أن حل مشكلة النقد تقع على عاتق كافة الأطراف وعلى كل طرف تحمل مسؤولياته للمساهمة الفعالة في تخفيف اثار الأزمة إلى أن يتم التغلب عليها بشكل نهائي.

من الجدير ذكره أن بنك القدس يحرص على تلبية احتياجات عملائه من خلال تطوير وتقديم منتجات مصرفية منفاسة تتواءم مع تطلعاتهم، وتأكيداً على مكانته العالية باعتباره أحد أكبر البنوك العاملة في الوطن.