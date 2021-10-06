مقتل ثلاثة عسكريين تونسيين في تحطم مروحية عسكرية

وطن: قالت إذاعة "تطاوين" الحكومية في تونس، مساء أمس الثلاثاء، إن مروحية عسكرية سقطت في قابس؛ مما أسفر عن مقتل ثلاثة عسكريين.

وأكدت مصادر طبية أن العسكريين الثلاثة قضوا في منطقة بن غيلوف بمعتمدية الحامة، في محافظة قابس.

وأوضحت أنهم توفوا جراء "سقوط طائرة مروحية عسكرية أثناء تمارين تقوم بها الوحدات العسكرية، بالمنطقة المذكورة".

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني محمد زكري، إن طائرة مروحية عسكرية سقطت أثناء تنفيذ تمرين ليلي في منطقة الحامة بولاية قابس".

وأوضح أنه سيتم إرسال لجنة فنية لتحديد أسباب الحادثة.