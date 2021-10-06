وزير خارجية الاحتلال: "إسرائيل" بصدد التطبيع مع دول عربية "غير مفصح عنها" بعد

وطن: قال وزير خارجية الاحتلال، يائير لابيد، إن "إسرائيل بصدد توقيع اتفاقيات مع دول لا يمكن حاليا الافصاح عنها"، جاءت ذلك في تصريحات لابيد لقناة "كان" العبرية وفي محادثة في إطار الجمعية العامة للاتحادات اليهودية في أمريكا الشمالية.

وأضاف لابيد أن العمليات "تتم بمساعدة الولايات المتحدة وأصدقائنا في البحرين، المغرب والامارات، والتي فتحنا خلال الأشهر الأخيرة لديهم سفارات" وقال لابيد إن "القضية الفلسطينية لا زالت على جدول الاعمال السياسي".

ووصل لابيد الأسبوع الماضي في أول زيارة لوزير دولة احتلال إلى البحرين اجتمع خلالها مع العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة. وأجرى خلال اللقاء جولة في سفينة حربية تابعة للأسطول الخامس الأمريكي.