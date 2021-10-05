محكمة الاحتلال تصدر قراراً بالافراج عن الاسير يزن ابو عصب من القدس

وطن: أفادت محامية هيئة شؤون الاسرى والمحررين هبة القدومي، مساء اليوم الثلاثاء، أن ما تسمى بمحكمه صلح الاحتلال بالقدس، اصدرت قرارا بالافراج عن الاسير يزن ابو عصب (20عاما) من القدس، والمعتقل منذ العاشر من ايار الماضي.

وأوضحت القدومي، ان الاسير ابو عصب كان قد صدر بحقه عدة تهم من قبل نيابة الاحتلال، وهي الاشتراك بمواجهات في القدس، والاعتداء على شرطي اسرائيلي، ومقاومة الاعتقال.

ولفتت المحامية، الى أن الاسير أنكر خلال التحقيق جميع التهم المنسوبه اليه، وقد عقدت له جلسة اليوم لعرض البيانات وسماع الشهود، وبعد جهود قانونية قررت المحكمة إبرائه من التهم الموجهة اليه وتم الافراج عنه.