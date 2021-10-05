تزامنًا مع احتفالات المستوطنين.. الاحتلال يحول حي الشيخ جراح لثكنة عسكرية

وطن: تحول حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة، يوم الثلاثاء، إلى ثكنة عسكرية، جراء فرض قوات الاحتلال قيودًا وتشديدات على المقدسيين، تزامناً مع احتفال المستوطنين في مغارة "الصديق شمعون" بالحي.

ونصبت قوات الاحتلال الحواجز الحديدية والأشرطة الحمراء في محيط حي الشيخ جراح، وخصصت ممرًا عند المدخل الرئيس للمستوطنين.

وانتشرت قوات الاحتلال بكثافة عند مداخل الحي والشوارع والطرق المؤدية إليه، لحماية المستوطنين وتسهيل دخولهم للحي وخروجهم منه.

وضيقت قوات الاحتلال على سكان حي الشيخ جراح، في حرية التنقل والحركة، لمدة يومين على التوالي، بعد توزيع تصاريح خاصة للخروج من الحي والدخول إليه أثناء احتفالات المستوطنين.

وأغلقت شرطة الاحتلال الشارع الرئيس الذي يتوسط حي الشيخ جراح، ويعتبر الخط الرئيس للحافلات العامة والمركبات، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة في الشوارع المحيطة بالشيخ جراح، وخاصة شارع رقم واحد وباب العمود والسلطان سليمان وصلاح الدين، بسبب تحويل حركة السير إليها.