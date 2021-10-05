بحضور رئيس الوزراء.. مراسم تسليم واستلام قيادة جهاز الشرطة

وطن: شهد رئيس الوزراء، محمد اشتية، مراسم تسليم واستلام قيادة الشرطة من مدير عام الجهاز اللواء حازم عطا الله إلى المدير الجديد اللواء يوسف الحلو، اليوم الثلاثاء، في مقر الجهاز برام الله.

وقدم رئيس الوزراء الشكر والتقدير للواء حازم عطا الله على قيادته لجهاز الشرطة في ظل الظروف الصعبة، وعلى عمله بروح الفريق الواحد، قائلا: "أنت تتقاعد من الوظيفة ولكن لا تتقاعد من العمل الوطني، ونكرم إنسانا عمل بمهنية وانضباط وروح وطنية عالية، وعملك مديرا عاما للشرطة هو مراكمة على عملك النضالي قبل إنشاء السلطة الوطنية".

وهنأ اشتية اللواء يوسف الحلو على الثقة التي أولاه إياها سيادة الرئيس محمود عباس بتعيينه مديرا عاما للشرطة كما كانت للواء عطا الله.

وأشاد رئيس الوزراء بجهود كافة منتسبي جهاز الشرطة وأدائه الجيد رغم الإمكانيات المحدودة، والظروف المعقدة وشبه المستحيلة في كافة المحافظات، وتعقيدات التقسيمات الجغرافية التي فرضها الاحتلال.

وشدد على أهمية بذل أقصى الجهود لتوفير الأمن والأمان للمواطنين وممتلكاتهم، مشيرا إلى أن جهاز الشرطة هو العنوان الرئيسي للعلاقة مع المواطنين، ولتعزيز ثقة المواطنين بالنظام السياسي والقيادة، رغم كافة محاولات التشويه التي يقوم بها الاحتلال، ووضع المعيقات والعراقيل أمام عمل الجهاز وخدمة المواطنين في كافة أماكن تواجدهم.