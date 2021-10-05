"مستدامة" تطلق برنامج المشاريع النموذجية الذي يستهدف 75 مشروعًا نموذجيا للطاقة المستدامة

وطن: أطلقت "مستدامة"، برنامج المشاريع النموذجية، الذي يستهدف 75 مشروعًا نموذجيا للطاقة المستدامة، وذلك مع الاعلان عن الدعوة لتقديم الطلبات لاختيار المشاريع النموذجية للصناعات الفلسطينية.

واحد المحاور التي يركز عليها برنامج مستدامة هو الترويج و زيادة الطلب على حلول الطاقة المستدامة في الصناعة الفلسطينية.

وأعلن برنامج "مستدامة"، المنفذ من قبل مكتب برنامج اليونيدو - فلسطين اطلاق، برنامج المشاريع النموذجية للطاقة المستدامة، للترويج لحلول الطاقة المستدامة في الصناعات الفلسطينية.

وصمم برنامج المشاريع النموذجية لعرض الفوائد التي توفرها كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، وستوضح المشاريع النموذجية تدابير كفاءة الطاقةجنباً إلى جنب مع مصادر الطاقة المتجددة لمجموعة مختارة من المنشئآت الصناعية الموجودة في كل من الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة؛ وتجسيًدًا عمليا لتوفير أمن الطاقة وخفض تكاليف الطاقة بشكل فعال من خلال تدخلات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة.

وستساعد المشاريع المنوذجية في الترويج للطاقة النظيفة وستساهم في توسيع نطاقها مع المساهمة في التخفيف من آثار تغير المناخ.

وبهدف تحقيق مشاركة اوسع، أطلق برنامج مستدامة حملة واسعة دعا فيها المنشآت الصناعية المهتمة في المشاركة في بالبرنامج، من خلال دعوة مفتوحة لتقديم الطلبات، يطُلب فيها من المشئآت الصناعية الراغبة بأن يتم اختيارها كمشاريع نموذجية تقديم الطلبات عبر الإنترنت وتقديم معلومات مفصلةحول استهلاك الطاقة والمعدا ت الصناعية، والتي تم نشرها على الموقع الخاص بـمستدامة.

وسيتم لاحقا مراجعة الطلبات المقدمة من قبل فريق من خبراء مستدامة، ومن المتوقع ان يتم اختيار ما لا يقل عن 25 منشأة لتطبيق المشاريع النموذجية وسيتم عمل ما لا يقل عن 30 تدقيقاً للطاقة للعام 2021، للحصول على ما مجموعه 75 مشروعًا نموذجيا، و 100 عملية تدقيق للطاقة خلا ل فترة البرنامج.