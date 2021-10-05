وفاة طفل واصابة خطيرة بحادث مركبة غير قانونية في الخليل

وطن: توفي طفل يبلغ من العمر 15 عاما مصرعه وأصيب شقيقه بجروح خطيرة وذلك جراء حادث سير ذاتي وقع ببلدة السموع جنوبي الخليل.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأن غرفة عمليات الشرطة تلقت بلاغاً بوقوع حادث سير ببلدة السموع، على الفور تحركت الشرطة للمكان للوقوف على ملابسات الحادث.

وأضاف ارزيقات بأن الحادث ناجم عن انقلاب مركبة غير قانونية بمنطقة منخفضة الأمر الذي تسبب بوفاة طفل وإصابة شقيقه بجراح خطيرة.

وأكد ارزيقات انه تم ابلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على أسبابه.