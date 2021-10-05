اشتية خلال لقائه المٌهندسين: أوضاع سياسية ومالية صعبة تمر بها الحكومة

وطن: قال رئيس الوزراء محمد اشتية،" إن الحكومة تمر بأوضاع سياسية ومالية صعبة في ظل انسداد الأفق السياسي، وتوقف الدعم والمساعدات الدولية.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم برام الله، وفدا من نقابة المهندسين برئاسة النقيب نادية حبش، وتم بحث إمكانيات التعاون لا سيما في برامج الشباب.

وهنأ اشتية النقابة وأعضاءها على نجاح انتخابات الدورة العشرين للنقابة، مشيدا بالأجواء الديمقراطية والإيجابية التي سادت عملية الاقتراع، مؤكدا الحرص على مواصلة حماية الديمقراطية الفلسطينية والجهود لإجراء الانتخابات العامة، وإلزام إسرائيل بإجرائها في القدس.