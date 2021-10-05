هيئة الأسرى تحذر من تدهور الحالة الصحية للأسير ناصر أبو حميد

وطن: حذرت هيئة شؤون الاسرى والمحررين، اليوم الاثنين، من تفاقم الحالة الصحية للأسير ناصر أبو حميد، والذي يعاني من ورم في الرئة، لم تحدد طبيعته بدقة حتى اللحظة.

وقالت الهيئة، إن الأسير أبو حميد أُعيد من مستشفى "برزيلاي" الإسرائيلي إلى سجن عسقلان، الأربعاء الماضي، حيث رفض البقاء في المستشفى انتظاراً لإجراء العملية الأسبوع المقبل احتجاجاً على الإجراءات والتقييدات والتشديدات من قبل السجانين في الغرفة.

وقالت إن الأسير أبو حميد السجانين قيدوا قدمه ورجله بسرير المستشفى أثناء إجراء الفحوصات وسط حراسات مشددة ومستفزة.

ونقل عن محامي الأسير خلال زيارة له، أمس، أن أبو حميد أجريت له عدة فحوصات في مستشفى "برزيلاي" قبل أيام حيث سيخضع الأسير الأسبوع المقبل لعملية قد تستمر لثلاث ساعات من أجل استئصال الكتلة وفق ما أبلغه به طبيب المستشفى.

وأوضحت الهيئة أن الأسير أبو حميد لا زال يعاني من حالة صحية سيئة بسبب السعال الشديد واستمرار فقدانه للوزن والتقيؤن وشعوره الدائم بالخمول والهزل العام وارتفاع شبه دائم في درجة الحرارة.