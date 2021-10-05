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أسعار صرف العملات

05.10.2021 07:21 AM
أسعار صرف العملات

وطن: تصرف العملات اليوم مقابل الشيكل:

الدولار: 3.22 شيكل

الدينار: 4.55 شيكل

اليورو: 3.75 شيكل

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