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أسعار صرف العملات
طقس اليوم: أجواء خريفية معتدلة مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة
في اليوم العالمي لكبار السن.. مطالبات بقانون ضمان اجتماعي وإيلاء اهتمام أكبر لاحتياجاتهم
محكمة الاحتلال تقترح "تسوية" قبل البت بتهجير 4 عائلات فلسطينية من الشيخ جراح
الأسير محمد العارضة يدخل إضرابا مفتوحا عن الطعام ردا على الإجراءات العقابية بحقه
خبير في شؤون الانتخابات لـوطن: "مناطق "ج" تشكل عدد هيئات محلية أكبر وعدد ناخبين أقل وجزءاً كبيرا من الهيئات ستلجأ الى التزكية وليس الانتخابات
مدير مدرسة اللبن الشرقية لوطن: العملية التعليمية في المدرسة لم تنتظم خلال الايام العشرة الاخيرة بسبب اعتداءات الاحتلال المتكررة
أريج سليم.. محامية مبدعة في كتابة الشعر منذ الصغر
"فوربس": زوكربرغ يخسر حوالي 7 مليارات دولار جراء تعطل "فيسبوك"
16 وفاة جديدة بكورونا في دولة الاحتلال
الاتّحاد الأوروبيّ يجيز جرعة تعزيزيّة من لقاح "فايزر"
"الإيسيسكو": أربعة مواقع جديدة في فلسطين اُعتمدت على لائحة التراث
في يوم "العطل الكبير".. أفضل 5 تطبيقات "بديلة" لواتساب
سكان غزة يتسممون ببطء
الرئيس يستقبل المبعوث الأمريكي
داخل حديقة.. امرأة تعثر على "حجر" قيمته 15 ألف دولار
طريقة ذكية للعثور على الآيفون المفقود حتى لو كان مغلقا
الاحتلال يفرج عن 6 مقدسيين بشرط الحبس المنزلي ودفع كفالة مالية
كلنا الجزائر يا ماكرون
8 أسرى يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال
أسعار صرف العملات
05.10.2021
07:21 AM
وطن
: تصرف العملات اليوم مقابل الشيكل:
الدولار: 3.22 شيكل
الدينار: 4.55 شيكل
اليورو: 3.75 شيكل
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