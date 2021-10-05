طقس اليوم: أجواء خريفية معتدلة مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

وطن: يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها السنوية العامة الى أعلى بقليل، وتسود أجواء تميل للبرودة قليلاً في ساعات الصباح الباكر، وفي ساعات النهار تسود أجواء خريفية معتدلة في قمم الجبال وتميل لتصبح دافئة الى حارة نسبياً نهاراً في المناطق السهلية المنخفضة والغورية والساحلية، كما تنشط سرعة الرياح في ساعات الظهر والعصر، وفي ساعات الليل يطرأ انخفاض ملحوظ على الحرارة وتسود أجواء تميل للبرودة نسبياً ، وتكون الرياح شمالية الى شمالية غربية.