الاحتلال يفرج عن 6 مقدسيين بشرط الحبس المنزلي ودفع كفالة مالية

وطن: أفرجت شرطة الاحتلال الاسرائيلي، الاثنين، عن فتاة وخمسة شبان مقدسيين، بشرط الحبس المنزلي لعدة أيام ودفع كفالة مالية.

وقالت مصادر محلية، إن الشرطة أفرجت عن الفتاة نعيمة جمال كباجة من سكان البلدة القديمة بالقدس، بشرط الحبس المنزلي لمدة 5 أيام ودفع كفالة مالية.

وكانت شرطة الاحتلال اعتقلت الفتاة كباجة ليلة أمس من باب العمود بالقدس المحتلة.

كما قررت محكمة الاحتلال اليوم الافراج عن خمسة شبان من قرية العيسوية، بشرط الحبس المنزلي لعدة أيام، ودفع كفالة مالية قيمتها 3 آلاف شيكل، والتوقيع على كفالة طرف ثالث بقيمة 10 آلاف شيكل.

والشبان هم: آدم شفيق عبيد، علي سفيان عبيد، محمد بسام عليان، محمد بكر مصطفى، اياس حسين عبيد.

وكانت شرطة الاحتلال اعتقلت الشبان الخمسة فجر اليوم، بعد اقتحام منازلهم في القرية.