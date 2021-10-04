8 أسرى يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

وطن: دخل ثمانية أسرى، اليوم الأحد، أعواماً جديدة في سجون الاحتلال، وهؤلاء الأسرى هم:

الأسير بهاء يوسف الشبراوي (41 عاماً)، من سكان محافظة طولكرم، دخل عامه 21 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 4/10/2001، وهو محكوم بالسّجن 35 عاماً.

الأسير علي عبد الهادي إسماعيل سعدة (33 عامًا)، من سكان محافظة الخليل، دخل عامه الحادي عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 4/10/2011، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

الأسير إياد محمد عطية أبو الجديان (46 عامًا)، من سكان مخيم جباليا شمال قطاع غزة، دخل عامه الثاني عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 4/10/2010، وهو محكوم بالسجن 18 عامًا.

الأسير إياد باجس محمد البو (48 عامًا)، من سكان محافظة الخليل ، دخل عامه الحادي عشر على التوالي وذلك مند اعتقاله بتاريخ 4/10/2011، وهو محكوم بالسجن 20 عامًا.

الأسير محمد خليل محمد البو (50 عامًا)، من سكان محافظة الخليل، دخل عامه الحادي عشر على التوالي منذ اعتقاله بتاريخ 4/10/2011، وهو محكوم بالسجن 20 عاماً.

الأسير وائل سليمان محمد العرجا (37 عامًا)، من سكان محافظة الخليل، دخل عامه الحادي عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 4/10/2011 ، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

الأسير محمد زياد محمد أبو الرب (26 عامًا)، من سكان محافظة جنين، دخل عامه الخامس على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 4/10/2017، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

الأسير يوسف خالد مصطفى كميل (27 عامًا)، من سكان محافظة جنين، دخل عامه الخامس على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 4/10/2017، وهو محكوم بالسجن المؤبد.