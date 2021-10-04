بلدية الاحتلال تجبر المقدسي محمد الخطيب على هدم منزله

وطن: أجبرت بلدية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، الشاب محمد أحمد الخطيب على هدم منزله "قيد الإنشاء" قسرًا في حي الشيخ صوان ببلدة صورباهر بالقدس المحتلة.

وأفاد الخطيب، بأن بلدية الاحتلال أجبرته على هدم منزله الذي كان من المقرر أن يقطن فيه مع زوجته بعد زواجه المقرر في 23 من الشهر الجاري.

وأوضح أنه توجه إلى محاكم الاحتلال بعد أن تسلم قرار هدم المنزل، إلا أن المحكمة رفضت الاستئناف، بحجة بناء المنزل بدون ترخيص.

وأكد أنه اضطر إلى هدم المنزل لأنه وضعه المعيشي لا يُمكّنه من دفع تكلفة عملية الهدم في حال نفذتها طواقم بلدية الاحتلال، والتي ستكلّفه عشرات آلاف الشواكل.

ولفت إلى أنه بنى المنزل قبل عام، وتبلغ مساحته 80 مترًا مربعًا، ومكون من غرفتين وصالة ومطبخ ودورة مياه، وما زال قيد الإنشاء.