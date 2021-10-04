مجلس تنظيم الكهرباء يناقش تعديلات رسوم الربط مع عدة شركات توزيع

وطن: لخصت جلسة استماع عقدها مجلس تنظيم قطاع الكهرباء الفلسطيني، اليوم، في مدينة رام الله مع شركات التوزيع لمناقشة تعديل وتطوير رسوم ربط الخدمات الكهربائية الجديدة إلى عدة مقترحات أهمها: ضرورة إثراء وإضافة توضيحات في البنود المطروحة في التعديلات خاصة المتعلقة بكيفية التعامل مع المنشآت السكنية وحيثيات تنحية الخطوط سواء بالإضافة إلى إعادة النظر فيما يخص احتساب رسوم المشترك التجاري.

وقال الرئيس التنفيذي للمجلس، حمدي طهبوب، في كلمته الافتتاحية أن هذه الجلسة تأتي ضمن مهام المجلس التي حددها قانون الكهرباء العام وتعديلاته والرامي إلى ضرورة إجراء جلسات استماع تأخذ بعين الاعتبار اراء شركات التوزيع والمستهلكين فيما يخص أي تشريع يمس بمصلحة المواطن

وقال طهبوب أن "هذه جلسة خاصة لشركات التوزيع سيليها جلسة استماع أخرى عامة لممثلي القطاعات المختلفة وممثلي المستهلكين والموزعين في فلسطين"

وأضاف أن هدف المجلس هو تحقيق أفضل خدمة للمستهلك الفلسطيني بسعر مناسب وبنفس الوقت المحافظة على مصالح شركات التوزيع.

وأوضح طهبوب أن المجلس يقوم بمراجعة دورية لنظام رسوم الربط حسب مقتضيات المصلحة العامة للوصول للتكاليف العادلة للمستهلك ولتنظيم ايرادات الموزعين من الرسوم، موضحاً أن دور المجلس بهذا السياق يتمحور بشكل رئيسي حول الأخذ بعين الاعتبار لملاحظات الممثليين عن المستهلك وعن شركات التوزيع، لبلورة أي اقتراح ليكون عادلا لجميع الأطراف.

وفي سياق متصل, عرض مدير دائرة شؤون المستهلكين المهندس اسماعيل علاونة للحضور المقترح المعد من قبل المجلس لتعديل نظام رسوم الربط،مؤكدا على ان المجلس تلقى العديد من الشكاوى والملاحظات على النظام خلال العام المنصرم

وتم فتح باب النقاش للحضور بعد تقديم العرض والسيناريوهات المقترحة، وشارك جميع الحضور في وضع الاقتراحات والاضافات للتعديلات، وجاء في مدخلات الشركات أن شركة كهرباء محافظة القدس طرحت ممثلة، نايف خشان، مدير التخطيط الاستراتيجي في الشركة عدة نقاط تضمنت أهمية الدعم الحكومي لرسوم الربط

من جهته اقترح مستشار الشركة، علي حمودة، أن تبقى الاشتراكات فوق 910 امبير على الضغط المتوسط وما دون ذلك على الضغط المنخفض، كما وضح أنه ليس من العدل أن تتحمل الشركة تنحية خطوط قديمة تم وضعها بموافقات رسمية في حينه، كما أوضح أهمية وضع ضوابط فنية فيما يتعلق بأهمية تنحية هذه الخطوط.

بدوره اقترح مدير فرع دورا في شركة كهرباء الجنوب، شادي الرجوب، عدم تحميل كامل تكاليف الشبكات على شركات التوزيع بالإضافة للنظر في البند المتعلق بتوحيد الرسوم بين المشتركين داخل وخارج المخطط الهيكلي.

بينما اقترح مدير دائرة التخطيط في شركة كهرباء الشمال، فؤاد ملحس، ان تأخذ الارتفاع الحالي لأسعار المواد المستخدمة بربط الخدمة الكهربائية بعين الاعتبار بالإضافة لاعادة دراسة البند المتعلق بعدد الاعمدة اللازمة لربط البيوت المستقلة.

من جهته قال مستشار شركة كهرباء منطقة طوباس، فرحان السودي، إن على المجلس في دراسة هذه التعديلات إعادة النظر في البند المتعلق بتخفيض مساهمات المشترك بالشبكة كما ضرورة إعادة النظر بسعر الاشتراكات بناءا على البيانات المالية المقدمة من شركات التوزيع

بدوره أوضح مدير دائرة المشتركين في شركة كهرباء الخليل، باسم التميمي، أن الشركة ليس لديها مشكلة في الرسوم ولا يوجد أي اعتراضات من المواطنين، اما بخصوص مساهمة الشبكة فإن الشركة مع تخفيض الرسوم للمنازل المستقلة وإبقاء البنايات السكنية كما هي.