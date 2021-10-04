الاحتلال يُخطر بوقف العمل في موقع "دار الضرب" الأثرية غرب سلفيت ومستوطنون يعتدون على مزارع

وطن: سلّمت سلطات الاحتلال، صباح اليوم، إخطاراً بوقف العمل في موقع "دار الضرب" الأثرية ببلدة قراوة بني حسان غرب محافظة سلفيت.

وقال رئيس بلدية قراوة بني حسان ابراهيم عاصي إن "دوريات الاحتلال اقتحمت البلدة وداهمت المنطقة الأثرية المعروفة بدار الضرب، وسلمت إخطاراً بوقف العمل والبناء في دار الضرب بحجة أن المنطقة مصنفة "ج"". مضيفاً أن "أعمال الترميم تجرى في "دار الضرب" من سناسل حجرية، وتأسيس نواة لمنتزه في المنطقة، ولم يرق ذلك للاحتلال رغم أن أعمال الترميم تجري يدوياً".

ومن جانبه دعا محافظ محافظة سلفيت، عبد الله كميل، المؤسسات الرسمية والهيئات المختصة للتحرك السريع لمتابعة الإخطارات قانونياً، مؤكداً وقوف محافظة سلفيت ومؤسساتها إلى جانب ابناء المحافظة في الحفاظ على هذه المواقع وحمايتها من أطماع الاحتلال ومستوطنيه.

ويشار إلى أن موقع "دار الضرب" الاثري، حسب المسوحات الأثرية، عبارة عن مقبرة كبيرة مقطوعة في الصخر لأحد الشخصيات الحاكمة المهمة قديما، وتبلغ مساحتها ما يقارب أربعة دونمات، ويُعتقد أنه يعود للفترة الرومانية، والأعمدة والزخارف والرسومات الأثرية المنحوتة بدقة في الصخر حتى اليوم تعتبر شاهداً على هذه الحقبة الزمنية.

كما قامت مجموعة من قطعان المستوطنين بسرقة ثمار زيتون المزارع خليل الطقطق من مدينة سلفيت، إضافة لتكسير وتخريب عشرات الأشجار في منطقة وادي "عبد الرحمن" خلف جدار الفصل العنصري.