"قامات" تختتم سلسلة عروض وفعاليات في الوطن والخارج

وطن: اختتمت مؤسسة قامات لتوثيق النضال الفلسطيني جولة موسعة تضمنت سلسلة لقاءات وفعاليات وعروض في الوطن والخارج.

وشارك في هذه الجولة رئيس مجلس إدارة قامات أنس الأسطة والذي أكد بدوره أن هذه الفعاليات تندرج في إطار الحراك الذي تقوده المؤسسة لتأصيل الوعي ونشر فكر قامات ورسالتها في كافة المناطق والوصول إلى جماهيرها.

واستهلت الجولة بالعاصمة الأردنية عمان حيث تم إبرام مذكرة تفاهم مع جمعية البوصلة الثقافية وعرض فيلم "كفاح" في ذكرى مجزرة صبرا وشاتيلا وفيلم ليتقدس رصاصك عن الشهيد سلام هيلانة، بحضور عدد من أعضاء ومنتسبي الجمعية حيث تنص بنود المذكرة على تنظيم عروض قامات وإنتاج أعمال مشتركة أردنية فلسطينية كان لها بارز الأثر في مسيرة النضال الفلسطيني.

وفي العاصمة تونس أجرى الأسطة لقاءات مع جمعية التربية على وسائل الإعلام في تونس وعدد من الشركاء الاخرين، وتم الاتفاق على إطلاق جولة عروض خاصة لقامات بالتعاون مع سفارة فلسطين هناك.

وفي العاصمة الفرنسية باريس عقدت قامات لقاءات مع جميعات ومخرجين والحديث حول سلسلة عروض متتالية في فرنسا بعد ترجمة الأفلام إضافة الى مساعدة المخرجين المؤمنين بقضية النضال بما يضمن وصول أفلام المؤسسة إلى كافة المحافل العالمية من خلال المشاركة في المهرجانات التي ستقام خلال الفترة المقبلة.

وفي تركيا تم تنظيم عرض ضخم لعدد من إنتاجات قامات بالتعاون مع سفارة فلسطين بتركيا ورابطة الجالية الفلسطينية في إسطنبول تخلله عدد من الفقرات الوطنية وكلمات للسفير ورئيس الجالية أثنوا فيها برسالة قامات، بحضور عدد كبير من الجالية الفلسطينية ومؤسسات تركية مهتمة بالقضية الفلسطينية.

وفي داخل الوطن تم تنظيم سلسلة عروض وفعاليات مماثلة كان من أبرزها عرض فيلم هل تراني بالتعاون مع دار طباق للنشر في بلدة قلنديا المقدسية، وفي مقر منتدى حكايا تم عرض فيلم كأنها الآن ونقاشه، وفي مدن أريحا والخليل وبيت لحم علاوة على العروض الأسبوعية مع شركاء قامات المحليين من مؤسسات رسمية وأهلية.